House Blend

Cortado Espresso Bar

Cortado Espresso Bar kurulduğu 2019 yılından bu yana, kaliteli hizmet mutlu müşteriler anlayışıyla KKTC’de 3 seneyi aşkın süredir hizmet veriyor. Tamamen ziyaretçilerinin memnuniyeti odaklı hizmetini kesintisiz olarak sürdürmeye devam eden Cortado, uluslararası standartlardaki hizmetiyle yerli ve yabancı ziyaretçiler fark etmeksizin herkesin en uğrak markalarından biri haline geldi.