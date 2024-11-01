House Blend

%100 Arabica yerli üretim kahvemizi keşfedin.MENÜYÜ İNCELE
Lezzetin çekirdeğine doğru yolculuğa çıkın.
Dünyanın dört bir yanından, saklı kalmış gizli yöresel tatlara erişebilmek ve bu tatların özünü yakalayabilmek için çekirdeklerimizi deneyin.ÇEKİRDEKLERİMİZ
Gönül rahatlığıyla kalitemizin tadını çıkarabilirsiniz.
Güvenilir hizmetin sırrı kalite ve istikrardan geçer. Cortado Espresso Bar olarak kuruluş günümüzden bu yana ziyaretçilerimizin memnuniyetinden daha önemli gördüğümüz hiçbir şey olmadığının kanıtı niteliğindeki sertifikalarımıza göz atabilirsiniz.SERTİFİKALAR
Kuruluşumuzdan beri sahip olduğumuz yüksek standartımızla hizmetimize devam ediyoruz.
Cortado Espresso Bar kurulduğu 2019 yılından bu yana, kaliteli hizmet mutlu müşteriler anlayışıyla KKTC’de 3 seneyi aşkın süredir hizmet veriyor. Tamamen ziyaretçilerinin memnuniyeti odaklı hizmetini kesintisiz olarak sürdürmeye devam eden Cortado, uluslararası standartlardaki hizmetiyle yerli ve yabancı ziyaretçiler fark etmeksizin herkesin en uğrak markalarından biri haline geldi.HAKKIMIZDA